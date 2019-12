Von Bernd Bexte

Herford (WB). Die Zahlen sind alarmierend: Deutschlandweit können laut DLRG 60 Prozent der Kinder im Alter von zehn Jahren nicht sicher schwimmen. Herforder Grundschüler haben es da offensichtlich besser. Denn an fünf der zehn Grundschulen gibt es das Projekt Seepferdchen.

In Kooperation mit dem Kreissportbund und finanziell unterstützt von der Stiftung der Volksbank Bad Oeynhausen-Herford bringt der Stadtsportverband jetzt wieder Drittklässlern der teilnehmenden Grundschulen das Schwimmen bei. Das Besondere: Die Spende der Volksbank-Stiftung ermöglicht den Einsatz von zwei FSJlern (Freiwilliges Soziales Jahr) des Kreissportbundes. „Wir als Sportlehrer dürfen wegen der Aufsichtspflicht nicht ins Wasser, die FSJler schon“, erläutert Sina Droste, Sportlehrerin an der Grundschule Stiftberg. Sie war gestern mit der 3a im H2O. Mit dabei war FSJler Marvin Grotelüschen, der seit einigen Wochen die Grundschüler im Becken anleitet und unterstützt.

Fünf von zehn Grundschulen machen mit

„Ich habe zwei Schüler, die noch nicht richtig schwimmen können, individuell betreut. Das hat heute richtig was gebracht“, sagt der 18-Jährige nach der Schwimmstunde. Er hat für seine Tätigkeit extra den dafür notwendigen DLRG-Schein (Bronze) und einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Auch Ole Callenius ist in dieser Funktion neu als FSJler im Einsatz, ebenso der pensionierte Lehrer Ulrich Stille als ehrenamtlicher Unterstützer an der Grundschule Obering.

Ziel ist für alle Kinder der Erwerb des Seepferdchen-Abzeichens. Dazu muss man 25 Meter schwimmen, einen Ring auf schultertiefem Wasser holen und vom Beckenrand springen. Etwa die Hälfte der 70 Drittklässler der Grundschule Stiftberg habe dieses Abzeichen bereits. „Wir hoffen, dass jetzt nach und nach auch die anderen das Seepferdchen machen“, sagt Sina Droste.

Das sei aber eigentlich nur der erste Schritt auf dem Weg zum sicheren Schwimmen, sagt Julian Schütz, Geschäftsführer des Stadtsportverbandes. „Deshalb sind auch die Familien gefordert, mit ihren Kindern daran weiter zu arbeiten“ Er wünscht sich, dass bald noch mehr Herforder Grundschulen mitmachen.

5000-Euro-Spende

Das Seepferdchen-Projekt läuft mittlerweile im fünften Jahr. Die Volksbank-Stiftung hat erneut 5000 Euro bereit gestellt, um die personelle Hilfe durch die FSJler zu ermöglichen. „Vielen Dank an die Volksbank für die treue Unterstützung unseres wichtigen Projektes. Wir hoffen, dass mit dem zusätzlichen Personal im Schwimmunterricht der beteiligten Schulen möglichst viele Kinder ihr Seepferdchen erfolgreich ablegen und Schwimmen lernen“, bedankte sich Schütz bei Marketingleiter Andreas Kelch. „Wir wissen, wie wichtig es ist, richtig schwimmen zu können“, erklärte der Volksbank-Vertreter das Engagement seines Hauses.

2018 sind in Deutschland 504 Menschen bei Badeunfällen gestorben – gut 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahl der ertrunkenen Kinder und Jugendlichen stieg sogar um 38 Prozent auf 71.