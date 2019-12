Kein leichter Job: Mitarbeiter von Straßen NRW sind derzeit an Bundes- und Landesstraßen in der Region im Einsatz, um Hecken und Sträucher zurückzuschneiden. Äste können für Verkehrsteilnehmer zur Gefahr werden. Foto: dpa

Herford (WB). Winterzeit ist Rückschnittzeit: Straßen NRW sorgt derzeit in der Region entlang verschiedener Landes- und Bundesstraßen dafür, dass Hecken und Bäume gestutzt werden. Los geht’s an der Ellerbu­scher Straße in Löhne.