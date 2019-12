Von Thomas Meyer

Herford (WB). In der hektischen Vorweihnachtszeit still und nachdenklich werden, um sich auf das Wesentliche besinnen zu können, das hat sich das Ravensberger Gymnasium (RGH) seit jeher für seine Weihnachtskonzerte auf die Fahnen geschrieben. An diese Intention hat Schulleiterin Rita Klötzer auch am Dienstagabend bei ihrer Begrüßung erinnert. Tosender Applaus belohnte die 220 mitwirkenden Schüler für ihre beachtlichen musikalischen Leistungen.