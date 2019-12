Die Verbraucherschützer von Foodwatch halten die Lebensmittelkontrollen auch in Nordrhein-Westfalen für unzureichend. Foto: Ingo Wagner/dpa

Berlin/Düsseldorf (dpa). Bei amtlichen Lebensmittelkontrollen gibt es nach einer Auswertung der Verbraucherorganisation Foodwatch auch in Nordrhein-Westfalen massive Mängel. Die größten Lücken gab es in den Kreisen Herford und Recklinghausen sowie in Krefeld, Bochum, Dortmund und Gelsenkirchen. Die Daten basierten auf den Angaben der jeweiligen Kontrollbehörden.