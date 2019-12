Guten Appetit: Marktleiter Thorsten Take (von links), Karim Baccar (Eiscafé Giovanni L.), Chefkoch Jörg Herrmann und Bäckermeister Julian Dickewied freuen sich über die Eröffnung der neuen Gastrowelt im Marktkauf am Deichkamp. Foto: Moritz Winde

Von Moritz Winde

Herford (WB). Herfords größter Supermarkt mit wöchentlich bis zu 40.000 Kunden ist nicht wiederzuerkennen: Nach einem halben Jahr Bauzeit präsentiert sich der Marktkauf am Deichkamp in neuem Gastronomie-Gewand. Der Eingangsbereich wurde komplett umgestaltet.

Vorbei sind die Zeiten, in denen Lärm und Dreck das Einkaufserlebnis beeinträchtigten. Zwar wurden so viele Arbeiten wie möglich in die Nacht verlegt, doch spurlos ging der Umbau natürlich nicht am laufenden Betrieb vorbei. Wie auch? Immerhin war es die erste große Sanierung seit 2004.

TV-Koch Timo Hinkelmann zückt zur Einweihung der „Marktzeit“ sein Messer. Foto: Moritz Winde TV-Koch Timo Hinkelmann zückt zur Einweihung der „Marktzeit“ sein Messer. Foto: Moritz Winde

Entsprechend erleichtert zeigt sich Marktleiter Thorsten Take (47) am Mittwoch bei der Eröffnungsparty – standesgemäß mit Sekt und Häppchen für die Besucher. „Na klar, bei einer solchen Maßnahme gibt es immer Reibungspunkte. Aber wir hatten ja ein Ziel vor Augen. Ich bin unseren Kunden für ihre Geduld dankbar.“ Auch TV-Koch Timo Hinkelmann gratulierte, plauderte mit den Gästen und – logisch – zauberte am Herd.

Rechtzeitig zur Adventszeit und passend zum 45. Markt-Geburtstag – das Warenhaus befindet sich in einem ehemaligen Brax-Gebäude – wurde die „Genusswelt“ fertig. Ein siebenstelliger Betrag sei investiert worden, sagt Thorsten Take. „Ich bin hier 1989 als Azubi angefangen. Das ist mit Abstand die größte Veränderung. Etwas Vergleichbares gibt es nicht. Wir sind sozusagen der Vorzeige-Markt.“

20 neue Arbeitsplätze

Unter dem Motto „Leben und Treffen“ kann vor oder nach dem Einkauf – oder mittendrin – nach Herzenslust geschlemmt werden. Insgesamt sind in der „Marktzeit“ sechs Erlebniswelten entstanden rund um Brot, Pizza, Eis, Mittagstisch, Kaffee und Kuchen und Frühstück – alles vor Ort von zwei Handwerksbäckern, einem Bäckermeister und dem Gastro-Team produziert.

20 neue Arbeitsplätze sind entstanden, so dass nun 215 Frauen und Männer zur Marktkauf-Mannschaft gehören. „Wir setzen auf frisch zubereitete Speisen. Dazu gehören unser Herforder-Brot, die Hanse-Brötchen oder auch die Pizza, die wir ebenfalls selbst machen. Viele Rezepte haben wir selbst entwickelt“, sagt Take. Wer’s süß und kalt mag, wird in der „Eiszeit“ fündig. Die Franchise-Kette Giovanni L. ist mit an Bord.

Die Marktkauf-Mall wird von hellem Holz, dunklem Metall, gemütlichen Sitzecken und modernen Ladenbauelementen dominiert – natürlich alles nach neuesten Energie-Standards. Ziel sei es einen Ort zu bieten, der zum Verweilen einlade, sagt Take. Vom Fast- zum Slow-Food sozusagen. Neu ist das Angebot der Online-Tischreservierung. Neben Klassikern im Sortiment gibt es Ungewöhnliches wie die Grünkohl-Pizza, warme Röstbrote, die mit Sauerkraut und Nürnberger Würstchen oder Forelle belegt werden, oder Suki-Tee – eine erlesene Sorte aus Fernost.

Nach dem Bau ist vor dem Bau: Auch 2020 sind Arbeiten geplant – diesmal hinter den Kassen. Die Kühlung soll erneuert und damit modernisiert, die Gemüseabteilung vergrößert werden.

1500 Märkte

Die Edeka Minden-Hannover, zu der das SB-Warenhaus Marktkauf gehört, ist mit einem Umsatz von 9,36 Milliarden Euro und mehr als 72.200 Mitarbeitern einschließlich des selbstständigen Einzelhandels die umsatzstärkste Regionalgesellschaft im genossenschaftlich organisierten Edeka-Verbund.

Das Geschäftsgebiet erstreckt sich von der niederländischen bis an die polnische Grenze. Es umfasst einen Teil von Ostwestfalen-Lippe, nahezu vollständig Niedersachsen, Bremen, Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg. Zwei Drittel der mehr als 1500 Märkte sind in der Hand von selbstständigen Edeka-Einzelhändlern. Außerdem gehören fünf Produktionsbetriebe für Brot- und Backwaren (Schäfer’s) sowie zwei für Fleisch- und Wurst (Bauerngut) und ein Produktionsbetrieb für Fisch (Hagenah) zum Unternehmen.

Die Edeka Minden-Hannover wurde 1920 als genossenschaftlicher Verbund von selbstständigen Kaufleuten gegründet. Heute zählen nach eigenen Angaben etwa 580 Genossenschaftsmitglieder dazu.