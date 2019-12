Das so genannte Carl-Severing-Haus (rechts) und das Dohm-Hotel gehören zu den Immobilien, die die Stadt kaufen wird.

Herford (WB/ram). Die Mitglieder des Hauptausschusses haben am Dienstagabend in nicht-öffentlicher Sitzung beschlossen, dass die Stadt ein Grundstück samt mehrerer Gebäude im Bereich der Radewig kaufen kann. Die Fläche samt Dohm-Hotel, dem so genannten Carl-Severing-Haus und weiteren Häusern gehört der Familie Zaky. Über die Höhe des Kaufpreises ist Stillschweigen vereinbart worden. Sie liegt aber über dem Verkehrswert von 1,5 Millionen Euro. „Aber auch unter zwei Millionen Euro“, heißt es aus Kreisen der Politik.