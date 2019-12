Von Bernd Bexte

Eine aktuelle Studie der Organisation Foodwatch, die auf Angaben der Behörden fußt, weist alarmierende Zahlen auf. Eigentlich hätte es im Kreis Herford laut Plan im vergangenen Jahr 1890 Kontrollen geben sollen. Tatsächlich schafften die Mitarbeiter des zuständigen Kreis-Veterinäramtes aber nur 859. Mit einer Quote von 45 Prozent belegt der Kreis Herford NRW-weit einen der letzten Plätze. Ähnlich schlecht schneiden nur noch der Kreis Recklinghausen ab sowie die kreisfreien Städte Krefeld, Bochum, Dortmund und Gelsenkirchen.

Kreisweit fast 2900 Betriebe

Nach Angaben des Kreises Herford sind knapp acht Stellen für die Lebensmittelüberwachung in den neun Kommunen vorgesehen, darunter zwei Auszubildende. Sie sollen sich darum kümmern, dass die kreisweit fast 2900 relevanten Betriebe bei Verarbeitung und Verkauf von Lebensmitteln die Regeln einhalten – vom Kiosk über Restaurants bis hin zu Märkten und Metzgereien. Die vor Ort genommenen Lebensmittelproben werden an das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe in Detmold weitergeleitet.

Aber auch die Hygiene, Lagerung und die baulichen Gegebenheiten vor Ort nehmen die Kontrolleure unter die Lupe. Wie viele Plankontrollen eine Behörde durchzuführen hat, ist Ergebnis einer Risikoeinstufung: Je nach Betriebsart und Arbeitsweise eines Unternehmens besteht ein unterschiedlich hohes Risiko für die Verbraucher.

Stellenausschreibungen erfolglos

Fleischverarbeitende Betriebe gelten als sensibler als etwa Kioske, die nur verpackte Ware verkaufen. Und ein Betrieb, der den Amtskontrolleuren bereits in der Vergangenheit in puncto Hygiene häufig negativ aufgefallen war, kommt in eine höhere Risikostufe als ein Musterbetrieb. Hinzu kommen weitere Kontrollen – etwa anlassbezogene Besuche nach einer Verbraucherbeschwerde oder Nachkontrollen. Mehr als 500 waren es im vergangenen Jahr im Kreis Herford.

Der Grund für die Misere ist ein akuter Personalmangel. Der Kreis bemühe sich bereits seit 2016 um die Einstellung von drei zusätzlichen Lebensmittelkontrolleuren sowie mindestens eines weiteren Auszubildenden. „Leider waren Stellenausschreibungen in den Jahren 2016 und 2017 erfolglos. Ausgebildete Kräfte sind auf dem Arbeitsmarkt nur sehr eingeschränkt verfügbar. 2018 konnte eine ausgeschriebene Stellen besetzt werden“, erklärt Kreisdirektor Markus Altenhöner.

„Acht Kontrolleure ab 2021“

Im Zuge einer vom Kreis gestarteten Ausbildungsoffensive habe ein Lebenmittelkontrolleur in diesem Jahr seine Prüfung bestanden und sei übernommen worden. „Dadurch konnte die Anzahl der Plankontrollen im Jahr 2019 bereits gesteigert werden.“ Zwei weitere Kolleginnen würden voraussichtlich 2020 ihren Abschluss machen. Ab 2021 will der Kreis acht Lebensmittelkontrolleure für den Verbraucherschutz einsetzen.

Kommentar:

Um diesen umfänglich zu gewährleisten, würden bis dahin weniger risikobehaftete sowie unauffällige Betriebe nur in größeren Abständen kontrolliert. „Auffällige Betriebe und die mit höherem Risikopotenzial werden weiterhin in kurzen Intervallen überprüft“, erklärt Altenhöner. Die Sollzahl der reinen Lebensmittelproben werde weiterhin zu 100 Prozent (mehr als 1500) erfüllt.

nja Tittes, Vorsitzende des Bundesverbands der Lebensmittelkontrolleure, hatte bereits vor drei Jahren gewarnt, dass bundesweit nur knapp 45 Prozent der registrierten Betriebe kontrolliert werden könnten. Seitdem hat sich die Situation verschlechtert. 2018 sank die Quote auf 42 Prozent. Laut Experten fehlen 1500 Kontrolleure, darunter auch einige im Kreis Herford. Dabei hat der jüngste Skandal um listerienbelastete Wurst der hessischen Firma Wilke gezeigt, wie wichtig eine regelmäßige, flächendeckende Kontrolle ist. Es ist etwas anderes, ob der Fachkräftemangel „nur“ eine Branche trifft – oder ob dadurch gleich die gesamte Kontrolle der Lebensmittel in Schieflage geraten könnte. Denn hier geht es um den Schutz aller Bürger.

Der Kreis hat das Problem seit Jahren auf dem Schirm, steht aber bei der Suche nach Fachkräften in Konkurrenz zu bundesweit fast 400 (!) anderen Behörden. Foodwatch fordert ein Ende der Kleinstaaterei in der Lebensmittelüberwachung. Kommunale Ämter seien in Zeiten globaler Warenströme nicht mehr zeitgemäß. Eine zentrale Behörde pro Bundesland solle sie ersetzen. Den Fachkräftemangel würde dies aber auch nicht beheben. Bernd Bexte