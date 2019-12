Emsiges Treiben in bunten Kostümen: Jovina Alff, Estella Kopp und Christine Doroschenko treten als Elfen aufs Eis, die in der Geschenkefabrik vom Weihnachtsmann arbeiten. Foto: Thomas Meyer

Geschrieben hatte das Stück Trainerin Malena Derksen. Zusammen mit Christina Reimer und Malin Meyer zu Düttingdorf begann sie bereits im Juni mit den Planungen und Vorbereitungen. Im September dann folgte das wöchentliche Training. Der Aufwand hat sich gelohnt: Harmonisch griffen die Szenen ineinander, folgten dabei einem Spannungsbogen und boten reichlich Abwechslung, auch dank toller, bunter Kostüme.

Zur Geschichte: „Zwei Mädchen sind auf der Suche nach Weihnachten. Sie treffen auf einen Schneemann, geraten in die Weihnachtsbäckerei und auf einen Weihnachtsmarkt, schmücken einen Tannenbaum, bestaunen die Geschenkfabrik vom Weihnachtsmann, lernen den Elfentanz und kommen am Ende zur Ruhe, zur Besinnung“, erklärte die 20-jährige Malena Derksen.

Kostüme und Kulissen sind selbst gemacht

Für Spannung und zugegeben die anspruchsvollsten Figuren auf dem Eis (Doppelter Lutz, Doppelter Flip) sorgte Emily Clark als „Grinch“, der zunächst Unfrieden stiftete, dann aber zum Reisebegleiter auf der Suche nach Weihnachten wurde und so zeigte, dass Weihnachten ein Fest für alle ist – wie auch die Turngemeinde für alle da sein will.

Musikalisch war das ganze ziemlich flott, mit „Rockin’ around the Christmas Tree“ und dem „Jingle Bell Rock“. Dazwischen erzählte Thomas Lörkens als Weihnachtsmann die Geschichte. Kostüme selbst gemacht, Kulissen selbst gemacht – aber ein bisschen Unterstützung von der Stadt gab es am Ende doch. „Wir haben erstmals ein Spotlight bekommen, mit dem wir dem Eislauf eine ganz andere Optik verleihen können“, freute sich Malena Derksen. Ganz zum Schluss sang Jane Beckmann „Happy Xmas“ – Live natürlich, wie die ganze Show.