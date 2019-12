Am Samstag griff Bürgermeister Tim Kähler im vierten Jahr in Folge für das Frauenhaus zur Säge und schlug eine Tanne auf Siekmanns Hof in Falkendiek. „Das ist fast schon Tradition und längst eine Herzensangelegenheit!“, betonte Kähler. Sein Dank galt Peter Lohmeyer, der die Tanne für den guten Zweck im Namen der Herforder Brauerei gespendet hat.

Acht Frauen und neun Kinder leben aktuell im Schutz des Frauenhauses Herford. „Einen Weihnachtsbaum zu haben, bedeutet ihnen sehr viel“, weiß Daniela Albrink. „Wir werden ihn alle gemeinsam schmücken und das Fest mit einem Weihnachtsfrühstück und kleinen Geschenken feiern. Einige Frauen haben schon gesagt: Nächstes Jahr im Dezember kommen wir wieder. So ein Weihnachten haben wir bislang nicht gekannt.“

Ein kleines Zeichen für Menschen, denen es nicht gut geht

Das Frauenhaus bietet Frauen und ihren Kindern, die vor häuslicher Gewalt fliehen, eine Wohnmöglichkeit, Beratung und Begleitung. Trägerin des gemeinnützigen Vereins, der sowohl politisch als auch konfessionell unabhängig ist und selbstverwaltet arbeitet, ist der Verein Frauenhaus Herford.

Die Aktion war eingebettet in das Weihnachtsbaumschlagen der Herforder Brauerei. „Mit dieser Veranstaltung bedanken wir uns zum Jahresende bei Freunden und Geschäftspartnern“, erklärte Peter Lohmeyer, Leiter Marketing und PR. „In diesem fröhlichen Rahmen ein kleines Zeichen zu setzen für Menschen, denen es nicht gut geht – das freut uns alle.“