Uwe Friedrich, Bereichsleiter Abfallbeseitigung und Straßenreinigung, stellte dass neue Minifahrzeug der SWK vor. Der „Fuso Canter“ ist nur 6,90 Meter lang und 2,05 Meter breit und kann auch in kleinen Sackgassen eingesetzt werden.

Von Peter Schelberg

Herford (WB). Der „Fuso Canter“ ist deutlich kürzer und schmaler als die übrigen zehn Müllsammel-Lkw der SWK. Ab Januar soll das so genannte „Mini-Fahrzeug“ auch in kleineren Sackgassen Herfords Abfalltonnen direkt am Haus leeren – mit einem Sicherheitsplus.