Der Posaunenchor der Kirchengemeinde Herford-Mitte unter der Leitung Karl-Heinz Menke probt fleißig für das Weihnachtsblasen in der Bahnhofshalle.

Von Siegfried Huss

Herford (WB). Etliche Herforder werden es sich im Kalender bereits rot angestrichen haben: An Heiligabend wird wieder in der Bahnhofshalle musziert. Ab 14.30 Uhr spielen am 24. Dezember etwa 30 Bläser von Posaunenchören im Kreis Herford.