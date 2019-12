Von Peter Schelberg

Engpass beim Container-Angebot

Als spätesten Zeitpunkt hatten CDU-Fraktionschef Wolfgang Rußkamp und Schulausschussvorsitzender Hans-Jürgen Rühl (SPD) im Antrag den Schuljahresbeginn 2020/21 genannt. Beigeordneter Dr. Peter Böhm riet allerdings dazu, von einer verbindlichen Terminvorgabe Abstand zu nehmen. Denn die Erfahrung zeige, dass Container derzeit auf dem Markt nur schwer zu beschaffen seien. „Wir haben teilweise Lieferzeiten von einem halben Jahr“, sagte Böhm: „Eine Zusage, dass am 1. August die Container an der Geschwister-Scholl-Schule stehen, kann ich Ihnen hier und heute nicht geben.“

„Raumsituation an der Schule sehr unbefriedigend“

CDU-Fraktionsvorsitzender Rußkamp appellierte dennoch an die Verwaltung, nach Möglichkeit das Ziel der Politik umzusetzen, spätestens zum Schuljahresbeginn die Container zur Verfügung stellen zu können. Auch Hans-Jürgen Rühl bezeichnete die Raumsituation an der GSS als „sehr unbefriedigend – es ist wichtig, dass dort eine Lösung zustande kommt.“ Durch „das Fiasko am Ravensberger Gymnasium“ werde es ohnehin schwierig, zügig zu einer Verbesserung zu kommen, heißt es im Antrag von CDU und SPD.

Grüne stellen Standortfrage

Die Containerlösung sei zur Unterstützung der Schule insbesondere für den Unterricht in den Nachmittagsstunden dringend erforderlich. Zustimmung äußerte auch Herbert Even für die Grünen. Er erinnerte daran, dass Rußkamp bereits seit längerem auf die schwierige Situation an der GSS hingewiesen habe. Nach Einschätzung der Verwaltung sei grob mit Einmalkosten von 150.000 Euro und Jahreskosten von 35.000 Euro für die Maßnahme zu rechnen: „Wir hoffen, dass es in etwa bei dieser Höhe bleibt.“

Even forderte den Rat auf, nicht kurzfristig zu denken, denn: „Diese Schule hat eine langfristige Perspektive verdient.“ Ihm stelle sich die Frage, „ob der Schulstandort auf Dauer zukunftsfähig ist oder ob wir über einen Ersatzneubau an anderer Stelle nachdenken müssen. Bereits nach dem Umbau der Otto-Hahn-Schule haben wir uns gefragt, ob dort ein Neubau nicht sinnvoller gewesen wäre.“