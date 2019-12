Von Bernd Bexte

Herford (WB). An kaum einem anderen Ort in Herford passt die Weihnachtsbotschaft wie hier: „Ihr seid wichtig, Ihr habt Würde“, wendet sich Bettina Schelkle an die Frühstücksgäste in den Räumen an der Hermannstraße 16.

Die Leiterin des dort beheimateten Sozialberatungsdienstes der Diakoniestiftung und der Herforder Mittagstisch hatten für Freitag wieder Obdachlose, Menschen in Wohnungsnot und andere Bedürftige eingeladen, um sich mit ihnen gemeinsam auf das Fest einzustimmen. Die Tische sind reichhaltig gedeckt: Brötchen, Rührei, Bacon, Mett, Käse Aufschnitt, Kaffee, Tee – einen Tag vor Heiligabend können Menschen, deren Mahlzeiten selten so üppig sind, erfahren, dass ganz besondere Tage bevorstehen.

„Chor der Verstimmten“ singt Weihnachtslieder

Mit etwa 100 Gästen ist der Ansturm noch einmal größer als an den wochentäglichen Terminen des Mittagstisches. Auch Anne Heuer ist gekommen. „Den Mittagstisch besuche ich schon seit 20 Jahren“, sagt die 65-Jährige. Die alleinstehende Frau, die früher in der heimischen Textilbranche gearbeitet hat, muss von einer sehr kleinen Rente leben. „Das ist hier eine ganz tolle Sache. Ich bin gerne unter Menschen, gehe gerne auf andere zu. So lernt man hier viele Leute kennen.“

Etwa Gaby Tomaschewski. Die 51-Jährige sitzt neben ihr. „Wir sind richtig gute Freundinnen, fast wie Geschwister“, sagt die ehemalige Kinderkrankenschwester und strahlt ihre Platznachbarin an. In ihrem Beruf ist sie schon lange nicht mehr tätig. Seit einer schweren Nierenerkrankung ist sie arbeitsunfähig. „Ich lebe seit zehn Jahren mit einer neuen Niere.“ Ab und zu helfe sie in der Sozialberatungsstelle. Und gemeinsam singen beide im „Chor der Verstimmten“. Seit dem vergangenen Jahr gibt es das Ensemble, in dem Besucher und ehrenamtliche Helfer des Mittagstisches, der Diakoniestiftung und der Petrikirchengemeinde zusammen singen. Am Freitag stimmen sie Weihnachtslieder an.

„Es geht um Wertschätzung“

„Wir möchten den Menschen mit diesem Frühstück noch einmal etwas Besonderes bieten. Es geht um Wertschätzung“, sagt Barbara Firidin, Leiterin des Mittagstisches. Von 20 bis über 80 Jahre alt sind die Besucher, die zum Essen an die Hermannstraße kommen. „Und es sind mehr geworden.“ Vor allem in Winter seien die Tische immer gut besetzt. Da ist auch die Hilfe von Lili Radert gefragt. Die 79-Jährige aus Sundern hilft seit 20 Jahren ehrenamtlich beim Mittagstisch. „Heute bin ich aber nur zum Frühstücken hier“, freut sie sich über die Gespräche mit den vielen Bekannten. Unentgeltlich hilft auch Andreas Müller. Der Wirt der Pfälzer Weinstube bereitet vor Ort das Rührei zu. So gelingt die Bescherung einen Tag vor dem Fest.