Von Bernd Bexte

Herford (WB). Was die Nordsee auf Sylt an den Strand spült, gibt ihnen eine Gestalt. Frank Fidrowicz, seit über 40 Jahren Schmied, erschafft aus Treibgut himmlische Wesen. In Elverdissen füllen sie ein ganzes Haus.

Sie heißen Idos, Marne oder Lois. Mal neigen sie sich demütig, winden sich zaudernd oder frohlocken, den Körper gen Himmel gestreckt, gerade so, wie das Holz gewachsen ist. Jeder Strandengel ist ein Unikat. „Und jeder bekommt einen eigenen Namen“, sagt der 57-Jährige. Uns, das sind Fidrowicz und seine Frau Iara. Als die beiden vor elf Jahren heiraten, wird aus der Idee mit den Engeln Realität.

Die Flügel werden mit einem mechanischen Schmiedehammer in Form gebracht. Foto: Bexte Die Flügel werden mit einem mechanischen Schmiedehammer in Form gebracht. Foto: Bexte

„Im Jahr zuvor waren wir schon einmal auf Sylt. Das hatte mir gar nicht gefallen“, erinnert er sich. Zur Hochzeit bekommt das Paar dann a einen weiteren Aufenthalt auf dem schicken Eiland geschenkt. Als ein dortiger Gastronom damals einige Bilder von stählernem Kunsthandwerk aus der Schmiede Fidrowicz’ auf dem Tablet sieht, ist der Sylter so begeistert, dass der gebürtige Herforder fortan sieben Jahre lang dort seine Schmiedekunst ausstellen darf.

Laden in Westerland eröffnet

„Ich habe mit solchen Arbeiten schon vor Jahrzehnten begonnen.“ Sterne, Tiere, Kerzenleuchter – der Schmiedekünstler, der mit seiner Frau in Löhne wohnt, schöpft aus dem Vollen. Mit dem Strandgut kommt dann ein zweites Material ins Spiel. „Das ist meist Holz von alten Lahnungspfählen.“ Diese Holzpflöcke werden zum Uferschutz in den Boden gerammt. Nach etwa 15 Jahren sind sie morsch, brechen und fallen ins Meer.

Der erste Strandengel ist nur für zu Hause gedacht. „Doch viele Leute, die ihn gesehen haben, wollten auch so einen.“ Unter dem Label „Fissimo“ werden diese nun international vertrieben. Die Nachfrage ist so groß, dass Fidrowicz im April einen Laden in Westerland eröffnet hat. „Der ist gut angelaufen. Wir haben dort eine Mitarbeiterin, ab Februar eine zweite.“

An eine solche Karriere denkt Fidrowicz nicht, als er 1979 seine Ausbildung zum Schmied abschließt. Carports, Balkone, alles, was eine Bauschlosserei halt so macht, gehört damals zum Tagwerk, um das sich jetzt zwei Mitarbeiter kümmern.

Jeder Engel bekommt einen Namen

Vor gut 23 Jahren übernimmt er die 1929 gegründete Schmiede Scholz an der Elverdisser Straße 362. Zunächst nur das Erdgeschoss. Doch vor drei Jahren zieht die Bewohnerin aus und Fidrowicz belegt das komplette Haus. In den kleinen Zimmer tummeln sich jetzt überall Engel, auf Anrichten, zwischen Sofas und Sesseln, auf Fensterbänken. „Zur Abwechslung habe ich auch mal einen Teufel gemacht“, sagt der Kunstschmied und zeigt auf einen gehörnten Metallkopf, der auf einem Stück Treibholz thront.

Frank Fidrowicz sammelt das Treibholz am Strand auf Sylt. Foto: WB Frank Fidrowicz sammelt das Treibholz am Strand auf Sylt. Foto: WB

„Die Namen denken meine Frau und ich uns abends auf dem Sofa aus.“ Und auf einem Kärtchen an jedem Engel sind die Längen- und Breitengrade des Holzfundortes vermerkt. Das wird im Garten getrocknet, Dann werden die Flügel zu jedem Treibholz individuell gefertigt: aufgezeichnet auf das Metall, ausgebrannt mit einem Plasma-Schneider und mit dem Schmiedehammer in Form gebracht. Messing, Kupfer, Edel- oder Cortenstahl kommen dabei zum Einsatz.

Große Nachfrage

Für optische Effekte werden die Schwingen mit Silber- oder Messinglot hart gelötet, was dem Metall ein besondere Farbe und Oberflächenstruktur verleiht. Die Flügel werden geschliffen, poliert und mit Schmiedenägeln oder Schrauben und kleinen Schmuck-Rosetten am Treibholzkörper befestigt. Dann fehlen nur noch der passende Fuß und der Kopf, die bereits im Vorfeld gefertigt werden. „Ich habe hier etwa alte französische Boulekugeln. Die bestehen aus einem Buchsbaumkern, in den Nägel getrieben wurden“, wiegt Fidrowicz einen mit Patina bedeckten künftigen Engelkopf in der Hand.

Er sei deutschlandweit der einzige, der Engelfiguren auf diese Weise als Schmiedearbeit anfertige. Das mache die Stücke begehrt, auch unter Promis. „Aber Namen darf ich nicht nennen.“ Nur so viel: Auch nach New York wurde schon ein Engel made in Herford geliefert.

Und dann gibt es noch die Aktion „Engel des Monats“: Auf der Fissimo-Facebook-Seite können Vorschläge gemacht werden, wer den Gratis-Engel erhalten soll. „Das betrifft sehr häufig Menschen mit schweren Schicksalsschlägen“, erzählt Fidrowicz. Wer die meisten Likes bekommt, erhält den Strandengel – seinen ganz eigenen Schutzengel.