Von Siegfried Huss

Herford (WB). Zwei Brände in Enger und Vlotho an Heiligabend, ein tödlicher Verkehrsunfall am zweiten Weihnachtstag in Hiddenhausen. Dazu kommen noch die Feuer am 22. Dezember in Hücker-Aschen und am 23. Dezember in Hiddenhausen-Schweicheln. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte hatten in den vergangenen Tagen alle Hände voll zu tun.