Nach Angaben der Polizei schlugen sie in Herford auf dem Parkplatz einer Autovermietung an der Goebenstraße zu. Die Diebe bockten einen VW Tiguan auf und schraubten alle vier Räder ab.

Besonders dreist gingen sie in Bünde an der Bohnenstraße vor. Dort hatte ein 72 Jahre alter Mann am Montagabend zunächst das Fehlen der beiden rechten Räder seines Mercedes bemerkt: Das Auto stand aufgebockt auf Steinen in seinem Carport. Die Täter waren nach Angaben der Polizei bei ihrer Tat offenbar gestört worden, so dass sie nur zwei der vier Räder mitnehmen konnten.

Dennoch kehrten sie an Heiligabend mit dem festen Vorsatz zurück, ihr diebisches Werk zu vollenden. In der folgenden Nacht entwendeten die Unbekannten dann auch noch die beiden linken Reifen des Mercedes. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere tausend Euro.

Sie bittet um Zeugenhinweise unter 05221/8880.