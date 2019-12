Herford (WB). 2019 war für die heimischen Landwirte ein anspruchsvolles Jahr – nicht nur wegen des trockenen Sommers. „Wir befinden uns in bewegten Zeiten“, bilanziert der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Herford-Bielefeld Hermann Dedert. Zwei trockene Sommer in Folge, immer neue Vorschriften bei niedrigen Preisen; selten sei die Stimmung so angespannt gewesen wie derzeit.