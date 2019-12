Auf dem 50.000 Quadratmeter großen Areal zwischen dem Briefverteilzentrum und dem Lager der Ahlers AG an der Bielefelder Straße will Mattern seine bisherigen Standorte Herford und Hiddenhausen mit allen Marken zusammenfassen. Foto: Peter Schelberg

Von Peter Schelberg

Herford (WB). Der Countdown läuft: In drei Jahren will das Autohaus Mattern seine aktuellen Standorte in Herford und Hiddenhausen schließen und in einen Neubaukomplex an der Bielefelder Straße umziehen. Vor zwei Jahren war der Grundstückskaufvertrag bereits unterzeichnet worden. „Jetzt ist auch die Eintragung ins Grundbuch erfolgt“, bestätigte Geschäftsführer Jürgen Mattern auf Anfrage.

Geplant wird das neue Autozentrum auf einer 50.000 Quadratmeter großen Fläche zwischen dem Briefverteilzentrum und dem Lager der Ahlers AG. Dort sollen vier Betriebe von Mattern auf einem Areal konzentriert werden: In Herford hat das Autohaus Niederlassungen an der Bismarckstraße, der Werrestraße und der Oststraße, zudem in Sundern an der Bünder Straße. Die bestehenden Grundstücke sind im Eigentum des Familienunternehmens und sollen verkauft werden.

Alle Marken an einem Platz vereint

Auch die Firmenzentrale soll ihren Sitz künftig an der Bielefelder Straße bekommen. „Wir hätten dann alle Marken, die wir vertreten, an einem Platz vereint“, verdeutlicht Jürgen Mattern: Am neuen Standort würden somit Fahrzeuge von Nissan, Renault, Dacia, Citroën, DS, Mazda, Fiat, der Transportermarke Fiat Professional, Alfa Romeo, Abarth und Jeep präsentiert.

Weitere Mattern-Dependancen gibt es in Bünde, Bielefeld, Gütersloh und in Melle. Diese sind allerdings von dem Umzugsprojekt nicht betroffen. Das Autohaus arbeitet mit Kooperationspartnern in Gütersloh, Halle, Lage und Minden zusammen.

Als Grund für den geplanten Umzug nennt der Firmenchef: „In den Betrieben wird es zu eng, wir müssten für die jeweiligen Hersteller nach deren Vorgaben aufwändig umbauen.“ Ein gemeinsames großes Autozentrum, das die Marken der bisherigen Standorte in Herford und Hiddenhausen in einem Neubaukomplex zusammenfasst, wäre nach Einschätzung des Unternehmens vergleichsweise wirtschaftlicher.

Inbetriebnahme in drei Jahren?

Für das mit der Stadt abgestimmte Genehmigungsverfahren für das Projekt – von der Aufstellung eines Bebauungsplans bis zur Baugenehmigung – setzt Jürgen Mattern einen Zeitrahmen von etwa zwei Jahren an: „Mit der Inbetriebnahme des Neubaus rechnen wir frühestens in drei Jahren.“

Vorgesehen sind separate Schauräume für jeweils zwei bis drei Marken sowie separate Werkstattannahmen: „Jeder Kunde soll dann seinen Berater für seine Marke finden.“ Die Werkstatt werde voraussichtlich für alle Marken in einem der Gebäude zentralisiert.

In der Elektromobilität sieht Jürgen Mattern einen wesentlichen Schwerpunkt der künftigen Aktivitäten: „Renault und Nissan agieren in diesem Bereich bereits seit längerem erfolgreich am Markt. Bei unseren anderen Marken wird dies noch ausgeweitet.“

Einen Architektenentwurf für den geplanten Hallen- und Gebäudekomplex gibt es noch nicht: „Wir sind noch in der Planungsphase“, erklärt Mattern.

Eine besondere Herausforderung für Planer und Architekten dürfte das langgestreckte Grundstück an der Bahntrasse sein. „Für uns es dabei wichtig, dass wir trotzdem effizientes Arbeiten ermöglichen und so planen, dass die Wege für die Mitarbeiter möglichst kurz sind.“

Millionen-Investition

Zur Höhe des Investments wollte sich Mattern nicht äußern. Schätzungen zufolge dürfte die Größenordnung im unteren zweistelligen Millionen-Bereich liegen.

1977 hatte die Familie Mattern mit dem Autohandel in Herford begonnen. Gegründet wurde das Unternehmen von Jürgen Matterns Vater Werner und seinem Onkel Herbert, sechs Familienmitglieder sind heute in der Geschäftsführung tätig. Mattern ist eine der größten Autohausgruppen in OWL mit insgesamt zwölf Standorten und mehr als 120 Mitarbeitern.