Von Peter Schelberg

Herford (WB). Die Kreuzung Laarer Straße/Stedefreunder Straße ist in den vergangenen Jahren als Unfallhäufungspunkt in den Fokus geraten. Zuletzt war der nördliche Teil der Stedefreunder Straße mit einem Einfahrverbot von der Laarer Straße aus abgebunden worden, um die Situation zu entschärfen. Nun ist eine seit längerem geplante Lösung in Sicht: „Der Knotenpunkt wird zur Ampelkreuzung umgebaut – mit den Bauarbeiten wollen wir im Frühjahr 2020 begonnen“, bestätigte ein Sprecher des Landesbetriebs Straßen NRW in Bielefeld.

Bauzeit drei bis vier Monate

Der erforderliche Grunderwerb sei abgeschlossen. Die Bauarbeiten würden voraussichtlich drei bis vier Monate dauern: „Unser Ziel ist, im Sommer fertig zu werden.“ Wann und welche Verkehrseinschränkungen insbesondere auf der viel befahrenen Laarer Straße zu erwarten sind, könne derzeit noch nicht gesagt werden.

Nach Abschluss der Straßenbauarbeiten und Inbetriebnahme der Ampelanlage solle auch der zurzeit gesperrte Arm der Stedefreunder Straße wieder freigegeben werden, hieß es. Mit immer wieder neuen Maßnahmen hatten die Straßenverkehrsbehörden in den zurückliegenden Jahren versucht, Unfälle im Kreuzungsbereich zu vermeiden.

So wurde die Stedefreunder Straße im Kreuzungsbereich durch Betonringe künstlich verengt, die Beschilderung wurde angepasst, in die Fahrbahn gefräste Querrillen und auch zusätzlich installierte Blinkwarnleuchten sollten für erhöhte Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer sorgen. Dennoch änderte das letztlich nicht viel daran, dass es an dieser Stelle immer wieder krachte. Von der künftigen Ampelregelung erhoffen sich die Verantwortlichen beim Landesbetrieb und bei der Stadt Herford, dass sich die Lage am einstigen Unfallhäufungspunkt entspannt.

Für den Radweg fehlen noch zwei Grundstücke

Parallel zum Ausbau der Kreuzung soll endlich auch der seit langem geplante Radweg entlang der Laarer Straße von der Lübbecker Straße bis etwa in Höhe der Tischlerei Laker realisiert werden. Dazu werden allerdings noch zwei Grundstücksflächen im Abschnitt zwischen Stedefreunder und Lübbecker Straße benötigt, wie Dieter Wulfmeyer, Wirtschaftsförderer der Stadt Herford, mitteilte. In einem Fall seien die Konditionen mit dem Eigentümer bereits abgestimmt. Im zweiten Fall müsse noch geklärt werden, ob ein vom Eigentümer gewünschter Flächentausch realisierbar ist.

„Unser Ziel ist es, dass bis Anfang 2020 alles eingestielt ist und wir die beiden Verträge dann schließen können“, sagte Wulfmeyer. Beim Landesbetrieb heißt es dazu: „Soweit wir den Radweg bauen können, wird er auch gebaut.“ Sollte die Grundstücksfrage bis zum Start der Arbeiten im Kreuzungsbereich nicht geklärt sein, werde der neue Radweg unter Umständen an zwei Stellen unterbrochen sein.

Die Trasse für Fahrradfahrer soll im etwa 1,4 Kilometer langen Abschnitt zwischen Lübbecker Straße und Tischlerei Laker auf der Nordseite der Laarer Straße verlaufen. Angedacht ist, ihn von dort aus südlich der Laarer Straße weiterzuführen. Für diesen Bauabschnitt gebe es bislang keine Grundstücksverhandlungen, sagte Wulfmeyer.

Sicherheitsgewinn

Der Wirtschaftsförderer sieht allerdings die für 2020 vorgesehene Fertigstellung des ersten Abschnitts bereits als deutlichen Fortschritt und Sicherheitsgewinn: „Denn in diesem Bereich ist die Laarer Straße besonders schmal und damit für Radfahrer und Fußgänger besonders gefährlich. Im weiteren Verlauf in Richtung Bielefelder Straße besteht zumindest jetzt schon die Möglichkeit, über parallel verlaufende Wirtschaftswege sicher in Richtung Innenstadt zu kommen.“