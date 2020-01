Von Helga Ruß

Die Hamburger Musikgruppe „Albers Ahoi“ – Klarinette, Schifferklavier, Trompete, Tuba und Schlagzeug – brachte Seemannsromantik und kernige Männergeschichten auf die Herforder Bühne, unternahm mit dem gut gelaunten Publikum eine musikalische Reise über die sieben Weltmeere. Und immer dabei die eingehenden Lieder des unvergessenen Hans Albers (1891 – 1960), Symbol für deftige Männlichkeit, der das Lokalkolorit der Stadt Hamburg so intensiv prägte und der sich sowohl als Schauspieler als auch als Sänger international einen Namen machte. Der Künstler Jörg Immendorf setzte ihm sogar ein Denkmal auf dem Hamburger Hans-Albers-Platz.

Publikum singt und schunkelt mit

Die kraftvollen Lieder, von Albers interpretiert mit dieser seltsam gebrochenen Stimme, kennen auch fast 60 Jahre nach dessen Tod Millionen, und noch nach all diesen Jahrzehnten, so spürt man, sind sie beim Herforder Publikum präsent, allen voran „Nimm mich mit, Kapitän, auf die Reise“, „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“, „La Paloma“, „Komm auf die Schaukel Louise“, „Kleine weiße Möwe“ oder „Einmal noch nach Bombay“.

Animiert durch die fünf Musiker, sang und schunkelte das Publikum mit und ließ sich in lockere Silvesterstimmung versetzen. Manchmal aber wird es in Seemannsliedern, trotz aller Sehnsucht nach Freiheit und Ferne, auch melancholisch, besinnlich, wenn etwa das Heimweh die Seeleute quält oder eine Liebe nicht gelebt werden kann, wenn das harte, entbehrungsvolle Leben an Bord an die Grenzen stößt und nach Geborgenheit schreit. So verabschiedeten sich die fünf Musiker vom Publikum mit dem Lied „Ganz da hinten, wo der Leuchtturm steht und das Meer zu Ende geht, liegt ein kleiner Ort und der ist mein Zuhause“. „Einen solchen Ort der Geborgenheit, diesen Leuchtturm, wünschen wir Euch im neuen Jahr“, riefen sie dem Publikum.

Zahlreiche Varieté-Einlagen

„Albers Ahoi“ bot aber nicht nur musikalische Unterhaltung. Ergänzt wurde das Konzert durch zahlreiche Varieté-Einlagen: Sechs jungen Artisten zeigten am Trapez, bei der Jonglage, beim Seilspringen und mit Akrobatik ihr Können.

Dass die fünf jungen Musiker allesamt jahrelang zur See gefahren sind, gehörte allerdings zum Seemannsgarn, das für die Zuschauer gesponnen wurde.