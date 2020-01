Von Bernd Bexte

Herford (WB). Der traditionsreiche Schokoladenhersteller Weinrich begehrt vor Gericht die Feststellung, dass beim Rösten von Kakaobohnen keine von der EU vorgegebenen Grenzwerte überschritten worden sind. Kontrolleure des Kreises Herford sollen dies angeblich in mindestens einem Fall festgestellt haben. Nun treffen sich sie Streitparteien am 22. Januar vor dem Verwaltungsgericht in Minden.