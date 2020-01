SWK-Chef Wolfgang Rullkötter und Recyclingbörsen-Vorsitzender Claudio Vendramin wollen gemeinsame Sache machen: Auf dem ehemaligen Kaufland-Gelände an der Kiebitzstraße könnte eine neue Wertstoffzentrale entstehen. Das 20.000 Quadratmeter große Areal liegt an der B239 in Herringhausen. Foto: Moritz Winde

Von Moritz Winde

Herford (WB). Die SWK und die Recyclingbörse wollen stärker zusammenarbeiten – und zwar an einem Standort. Eine neue Wertstoffzentrale soll an der Kiebitzstraße in Herringhausen entstehen. Die Stadt will das alte Kaufland-Gelände kaufen.