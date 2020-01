Toni Hofreiter, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, spricht am 11. Januar in Herford. Foto: Stefan Kaminski

Herford (HK). Toni Hofreiter, Vorsitzender der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, kommt am 11. Januar nach Herford und besucht den Kreisverband. Anlass ist das 40-jährige Bestehen der Bundespartei Die Grünen, die am 13. Januar 1980 auf der Bundesversammlung in Karlsruhe gegründet wurde.