Bad Salzuflen/Herford (WB). Seit Freitag, 3. Januar, wird die 31-jährige Aruna S. aus Bad Salzuflen vermisst. Sie wurde zuletzt gegen 11.30 Uhr an der Sparkassenfiliale „An der Freiheit“ in Herford gesehen. Eine Eigengefährdung könne nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei Lippe am Montagnachmittag mit.