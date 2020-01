Von Bernd Bexte

An ihrer Spitze in Herford steht Marita Weber. „Ich werde wohl bald selbst von Altersarmut betroffen sein“, sagt die 58-Jährige. Deshalb engagiert sie sich. „Ich möchte etwas tun, denn dieses Problem ist viel zu wenig bekannt.“ Jeder Mensch habe das Recht, in Würde alt zu werden, erläutert Heinz Madsen, bundesweiter Initiator der Bewegung, seine Beweggründe. „Wenn Menschen über 45 Jahre hart gearbeitet haben, um später in Armut leben zu müssen, dann verstößt das nicht nur gegen alle humanistischen Regeln, sondern auch gegen das Grundgesetz.“

Warnung vor „rechtem Hintergrund“

Die Bewegung wächst rapide: Die Facebook-Gruppe „Fridays gegen Altersarmut“ hat mittlerweile 261.000 Mitglieder. Es gibt aber auch Kritik. Die überparteiliche Initiative „Omas gegen Rechts“ in Hamburg warnt: „Fridays gegen Altersarmut“ habe „definitiv einen rechten Hintergrund“. Außer Forderungen und rechter Hetze gebe es keine konkreten Ziele. „Das ist Quatsch. Unsere Bewegung ist unabhängig. Wir lassen uns von keiner Partei instrumentalisieren“, sagt Marita Weber.