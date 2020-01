Von Moritz Winde

Herford (WB). Grünen-Fraktionschef Anton „Toni“ Hofreiter kann sich auf einen besonderen Empfang in Herford einstellen. Jungbauern wollen den 49-Jährigen am Bahnhof abfangen und ihm ein Positionspapier überreichen. Dabei kommt der Münchener eigentlich zum Feiern in die Hansestadt.