Landrat Jürgen Müller (links) sowie Rudolf Delius und Thomas Niehoff (von rechts) haben am Donnerstagabend im Kongresszentrum die Preisträger geehrt: Stefan Petry (von links; Petry Bauinnovationen UG aus Bad Driburg), Erman Aydin (Prodaso UG Bielefeld), Karl-Friedrich Schröder (Altendorf GmbH Minden), Marius Schröder (Third Element Aviation GmbH Bielefeld) und Tobias Lehmann (BitVox connected acoustics GmbH Bielefeld).

Von Ralf Meistes

Herford (WB). Es geschieht nicht alle Tage, dass der Festredner bei einer Preisvergabe die Begrifflichkeit des Preises hinterfragt. Insofern hatte Dr. Andreas Hettich, Vorsitzender des Beirats der Hettich Gruppe (Kirchlengern), gleich zu Beginn seines Vortrags am Donnerstag auf dem Bildungscampus alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

„Gehe davon aus, dass es Innovationen werden“

Dr. Hettich wies bei der Verleihung des OWL-Innovationspreises „Marktvisionen“ darauf hin, dass es einen Unterschied gibt zwischen Erfindung und Innovation. Denn, so Dr. Hettich, erst durch den Erfolg am Markt werde aus einer guten Idee auch eine Innovation. Bei den fünf Preisträgern, die auf der Bühne des Kongresszentrums ausgezeichnet worden sind, muss sich diese Marktreife noch beweisen. Da alle Ideen jedoch sehr gut seien, „gehe ich davon aus, dass sie auch Innovationen werden“, erklärte der Unternehmer aus Kirchlengern.

Die OstWestfalenLippe GmbH hat im Beisein von Herfords Landrat Jürgen Müller fünf Preise verliehen. Preisträger sind die Altendorf GmbH (Minden), die Third Element Aviation GmbH, die BitVox connected acoustics GmbH und die Prodaso UG (alle Bielefeld) sowie die Petry Bauinnovationen UG (Bad Driburg). Insgesamt hatten sich 86 Unternehmen aus OWL beteiligt und zwar mit 92 Produkten. Aus dem Kreis Herford kamen acht Wettbewerbsbeiträge, was Landrat Jürgen Müller zu der Aussage veranlasste, er müsse den Preis im Kreisgebiet noch bekannter machen.

Er selbst habe 2015 erstmals an der OWL-Innovationspreis-Verleihung teilgenommen, erklärte Müller. Damals seien die so genannten Einkaufswagen-Stopper vorgestellt worden. Heute nutze er die auf Parkplätzen vor Supermarkten angebrachten Stopper, die verhindern, dass der Einkaufswagen beim Einpacken der Ware davon rollt. Zu begutachten ist diese Innovation beispielsweise auf dem Parkplatz von Edeka Wehrmann.

In diesem Jahr wurde der Start-up-Preis zwei Mal vergeben: Zum einen erhielt ihn die BitVox connected GmbH, die einen Gehörschutz entwickelt hat, mit dem der Träger dennoch kommunizieren kann. Die Idee dahinter: Wer in einer Fabrik arbeitet und großem Lärm ausgesetzt ist, kann sich mit dem Headset schützen. Zugleich ermöglicht die Technologie allerdings, dass der Träger sich mit anderen Mitarbeitern oder mit Maschinen austauschen kann.

Der zweite Preisträger ist die Prodaso UG, die eine auf künstliche Intelligenz basierte Lösung für die Optimierung von Produktionsprozessen entwickelt hat. Beide Preisträger haben jeweils 2500 Euro und ein Beratungspaket erhalten.

34 Bewerbungen bei Start-up-Preis

„Die hohe Zahl von 34 Bewerbungen um den Start-up-Preis demonstriert den neuen Gründergeist in OWL“ hatte Rudolf Delius, stellvertretender Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der OWL GmbH erklärt. Bedauerlich, dass vor diesem Hintergrund kein Vertreter der Stadt oder der Geschäftsführung der Stadtentwicklungsgesellschaft Herford mit auf der Bühne stand. Schließlich plant die Stadt einen Steinwurf vom Kongresszentrum entfernt ein Haus für Start-up-Unternehmen. Aus dem Rathaus hieß es dazu, der Bürgermeister habe keine Einladung erhalten.

Immerhin verwies Landrat Jürgen Müller auf die Strahlkraft, die in Zukunft vom Herforder Bildungscampus ausgehen soll. Neben den 500 Studenten der Fachhochschule für Finanzen (FHF) sollen in den kommenden drei Jahren zunächst auch 300 Auszubildende die Pflegeschule besuchen, die auf dem Campus installiert wird. Darüber hinaus beginnen am Oktober zehn Hebammen auf dem Campus ihre Ausbildung. „Hier entsteht ein ganz neuer Bereich für die Gesundheitswirtschaft“, betonte Müller.

Über die Chancen der Digitalisierung sprach Dr. Hettich. „Kein neues Thema“, wie er einräumte. Der Referent verwies auf Berufszweige wie Mediziner oder Lehrer, bei denen die weltweite Vernetzung ganz konkret zu besseren Ergebnissen führe. Wer mit einer seltenen Krankheit beim Arzt erscheine, der laufe Gefahr, dass der einzelne Arzt diese nicht sofort erkenne. Eine Diagnose mit Hilfe des Computers, der weltweit auf Daten zurückgreife, sei da sehr wahrscheinlicher. Hier biete die Digitalisierung Chancen für eine Weiterentwicklung. Zugleich hätten Ärzte, aber auch Lehrer, mehr Zeit für andere Aufgaben. „Digitales Wissen“, so Dr. Hettich, „wird permanent besser“.