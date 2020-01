Blicken auf die neu gestaltete Internetseite der Volksbank Bad Oeynhausen-Herford: Vorstandssprecher Andreas Kämmerling (links) und Vorstandsmitglied Oliver Ohm. Zugleich will die Volksbank in ihrem Geschäftsgebiet 100 öffentliche Hotspots schaffen. Foto: Ralf Meistes

Von Ralf Meistes

Gespräche um Fusion

Dabei stellen das anhaltend niedrige Zinsniveau, aber auch die voranschreitende Digitalisierung die Bank vor neue Herausforderungen. Vorstandssprecher Andreas Kämmerling geht optimistisch in die Fusionsverhandlungen mit der Volksbank Mindener Land. Falls die Vertreterversammlungen der beiden Banken im Mai zustimmen, dann soll die Fusion der neuen Volksbank Herford-Minden mit Hauptverwaltungssitz in Herford noch im laufenden Jahr 2020 vollzogen werden.

Nach Zusammenschluss 630 Mitarbeiter

Die neue Volksbank würde dann über eine Bilanzsumme von etwa vier Milliarden Euro verfügen. Nach der Fusion zählt die Volksbank Herford-Minden 155.000 Kunden, über 83.000 Genossenschaftsmitglieder und etwa 630 Mitarbeiter. „Mit dieser Größe und Wirtschaftskraft werden wir einerseits für Bewerber attraktiver und können zudem auch die regulatorischen und organisatorischen Anforderungen der Zukunft wesentlich besser bewältigen“, sagt Vorstandsmitglied Oliver Ohm.

Mit Blick auf das zurückliegende Jahr liegt das Betriebsergebnis der Volksbank Bad Oeynhausen-Herford über Plan. Das Plus von 0,81 Prozent bedeutet etwa 18,8 Millionen Euro. Das gesamte betreute Kundenvolumen belief sich zum Jahreswechsel auf mehr als 4,4 Milliarden Euro. Das entspricht einem Wachstum binnen eines Jahres von rund 9,1 Prozent.

Im Land der Sparer

Noch immer sei Deutschland ein Land der Sparer, auch wenn es für das Geld auf dem Spar- und Tagesgeldkonto praktisch keine Zinsen mehr gibt. „Wir empfehlen unseren Kunden, das Gespräch mit ihrem Berater zu suchen und eine Umschichtung von Geldern in rentablere Anlageformen zu erwägen“, erklärte Ohm. Viele Kunden hätten im vergangenen Jahr in andere Anlageformen investiert – beispielsweise in Fonds, Anleihen oder kapitalbildende Versicherungen. Dadurch sei das Anlagevolumen in den Depots von 550 auf 634 Millionen Euro (plus 15 Prozent) gestiegen.

Informationen auf der Internetseite

Kunden können sich in einem ersten Schritt auf der Internetseite über die Anlagemöglichkeiten informieren. Die neu erstellte Homepage der Volksbank bietet hierfür neue Übersichten.

Ungebrochen ist das Interesse bei der privaten Immobilienfinanzierung. Hier verzeichnete die Volksbank einen Zuwachs von 17 Prozent. Im Bereich Firmenkunden verzeichnete die Volksbank im Kreditgeschäft ein Plus von elf Prozent. Und das trotz der Unsicherheiten durch den bevorstehenden Brexit oder den Handelsstreit zwischen den USA und China.