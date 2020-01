Von Kerstin Panhorst

Der Kreisverbandsvorsitzende Hermann Dedert und Kreislandwirt Wilhelm Brüggemeier konnten auf der Feierdeele des Hofes Upmeier zu Belzen, zwischen Laar und Jöllenbeck gelegen, 200 Mitglieder begrüßen. Obwohl das vergangene Jahr rückblickend sowohl wettermäßig als auch ertragsmäßig wieder besser gewesen sei als 2018, zeigten sich noch immer die Auswirkungen der Dürre und Hitze.

88 Landwirtschaftsschüler

Die Zahl der Betriebe habe sich in Bielefeld innerhalb von sechs Jahren um fünf Prozent verringert, in Herford sogar um sieben. Und auch die landwirtschaftliche Bodennutzung nehme ab, klagen die Landwirte. Die Tendenz gehe zu größeren Höfen, wie sich an der steigenden durchschnittlichen Betriebsgröße zeige. Dennoch blickt der Kreisverband optimistisch in die Zukunft. Die Tendenz sei gerade beim Nachwuchs in den grünen Berufen gut, sagte Kreisverbandsvorsitzender Hermann Dedert in seiner Ansprache. 88 Landwirtschaftsschüler besuchen derzeit die Fachhochschule in Herford.

Erfolgreich Ausbildung abgeschlossen

Anlässlich des Festes wurden auch die Landwirte und staatlich geprüften Agrarbetriebswirte, die dort im vergangenen Jahr ihre Abschlussprüfung bestanden haben, geehrt. Die Ausbildung zum Landwirt schlossen Julian Hanfelder und Jakob Herbert Upmeier zu Belzen (Bielefeld), Sebastian Stens (Sprockhövel) und Immo Rüther (Bochum) auf dem Bielefelder Gut Wilhelmsdorf, David Schnittger (Bünde), Lars Klostermeier, Jonas Koch, Jonas Bohnenkamp und Stella Hausmann (Herford), Henrik Tiemann (Rödinghausen), Timm Rottmann und Esther Sophie Berger (Spenge) sowie Josy-Tamara Grons und Patricia Ramforth (Vlotho) ab.

Einen Ausbildungsabschluss zum Agrarbetriebswirt machten Kristin Imkampe (Bielefeld), Jan Niklas Cremer (Enger) und Lukas Walkenhorst (Spenge).