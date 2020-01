Von Moritz Winde

Herford (WB). Neben der Pizzeria Napoli gibt’s jetzt „Popkorn“: Fast so wie der beliebte Kino-Snack heißt eine neue Werbeagentur in der Radewig. Deren Chefs sind jung, kreativ und sie wollen mit ihrer Arbeit für Knall-Effekte sorgen – also genau so wie der Puffmais, wenn er erhitzt wird.