250 Zuhörer waren am Montagabend zum Konzert der New York Gospelstars in die Münsterkirche gekommen. Nach anfänglicher Zurückhaltung tanzten etliche Konzertbesucher im Verlauf des Abends zwischen den Kirchenbänken. Foto: Sophie Hoffmeier

Von Sophie Hoffmeier

Herford (WB). Mit erhobenen Händen singen die New York Gospelstars von der Botschaft des Glaubens. In der Münsterkirche haben sie am Montag die klangliche Vielfalt des Gospels zum Ausdruck gebracht.

Pure Lebensfreude

„Wir machen Halli Galli für Jesus“, kündigte Ahmed Wallace zu Beginn des Konzertes an und versprach damit nicht zu viel: Die afro-amerikanischen Gesänge versprühten Lebensfreunde und Spaß am Glauben.

In wechselnder Besetzung traten die Gospelstars bereits des Öfteren in Herford auf und sind hier – legt man die Besucherzahlen zu Grunde – gern gesehene Gäste. Sie zählen zu den besten Gospel-Formationen weltweit und konnten auch dieses Mal wieder 250 Besucher zu ihrem Konzert locken.

Tanzen zwischen den Kirchenbänken

Mit dabei hatten die sechs Sänger dieses Mal viele starke, rhythmische Lieder, die das Publikum zum Mitmachen anregten. Zu „Let it shine“ rissen die Gospelsänger die Arme in die Höhe, gefolgt vom Publikum, das es ihnen nach einigen Anfeuerungsrufen gleich tat. Die New Yorker konnten das Publikum nach anfänglicher Zurückhaltung sogar dazu bewegen, zwischen den Kirchenbänken zu tanzen. Bekannte Lieder wie „Oh happy day“,„This little light of mine“ und „O when the Saints go marchin’ in“ trugen dazu bei. Diese präsentierten die Gospelstars mit einer solchen Energie und Passion, dass es ansteckend wirkte.

Das Gesangsduell

Zu dem Lied „Go tell it on the mountain“ gründeten die Gospelstars spontan zwei Gesangschöre, bestehend aus der rechten und linken Seite des Publikums. Diese traten in einem kleinen Gesangsduell gegeneinander an, bevor dann alle gemeinsam ihre Stimmen erklingen ließen.

Auch wenn der Großteil des Konzertes mit ausladender Mimik und Gestik lebendig und dynamisch gehalten war – es gab auch Nummern, da brachten die Musiker allein ihre Stimmen zur Geltung. In solchen Momenten waren die Zuhörer ganz bei ihnen und lauschten wie in Trance dem Gesang.

Wallace und sein Team sangen die christlichen Titel aus tiefster Seele. Auch ohne Mikrofon reichten ihre Stimmen am Montagabend bis in den letzten Winkel der Münsterkirche.