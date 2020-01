Mittagstisch-Leiterin Barbara Firidin (links) freut sich über eine Spende in Höhe von 650 Euro. Das Geld war bei einer Benefizaktion im Maxx-Fitness-Studio an der Hohen Warth zusammengekommen. 30 Teilnehmer traten in die Pedalen. Foto: Bleckmann

Herford (WB/fb). Der Schweiß tropft von der Stirn auf das ausgebreitete Handtuch am Lenker: kein Wunder, nach einer Stunde Cycling. Im Maxx-Fitness-Studio an der Hohen Warth haben 30 Teilnehmer vier Stunden lang auf dem Fahrrad alles gegeben – für den guten Zweck.

Pro Cycling­stunde zahlten die Sportler fünf Euro, die Trainer stellten ihre Zeit kostenlos zur Verfügung. Der Erlös kommt dem Herforder Mittagstisch zugute. Dessen Leiterin Barbara Firidin erklärt, dass die Idee zur Benefizveranstaltung an einem Nachmittag im Sommer bei einem Gespräch mit Cycling-Trainer Frank Höhle entstanden sei. Sie seien schon seit einiger Zeit befreundet.

An der Hermannstraße 16 in Herford bietet der Mittagstisch Bedürftigen nicht nur eine warme Mahlzeit, sondern auch warme Kleidung und Wertschätzung in Form von Gesprächen und einem „offenen Ohr“ an. Der Verein ist nach eigenen Angaben die einzige Einrichtung in Herford, die bedürftigen Menschen kostenlos Kleidung aushändigt. Informationen unter 05221/277874 oder im Netz .