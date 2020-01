Von Bernd Bexte

Herford (WB). Mit Mutter, Oma, einer älteren Schwester und einem Kuscheltier im Arm war die Siebenjährige am Donnerstagmorgen ins Amtsgericht gekommen. Sie sollte Richterin Tanja Schwöppe-Funk erzählen, wie das denn war, als der alte Mann sich an ihr vergriff. Eine Aussage blieb dem Mädchen jedoch erspart.

Denn anders als zunächst angekündigt, legte der 75 Jahre alte Angeklagte ein Geständnis ab. Alle von Staatsanwältin Antje Leege in der Anklage vorgelesenen Missbrauchsvorwürfe seien zutreffend, ließ er seinen Anwalt Mario Prigge mitteilen. Ein Jahr und zehn Monate auf Bewährung erhielt der strafrechtlich bislang unbescholtene Herforder dafür als Strafe. Zudem muss er 4000 Euro an die Mädchenberatungsstelle Femina Vita zahlen. Das Urteil ist rechtskräftig, da es alle Parteien sofort akzeptierten.

Drei Übergriffe auf dem Sofa

„Wenn Sie kein Geständnis abgelegt hätten, wären Sie nicht mit einer Bewährungsstrafe davongekommen“, gab die Richterin dem Verurteilten mit auf den Weg. Er habe das Vertrauen des Kindes in übler Weise ausgenutzt.

Die zum Tatzeitpunkt (Herbst 2017 bis Frühjahr 2018) Fünfjährige wohnte mit ihrer Mutter und ihrer älteren Schwester mit dem alleinstehenden Witwer unter einem Dach in Herford. Er war ihr Vermieter. Das Verhältnis sei freundschaftlich, ja familiär gewesen. Der Senior habe sich gerne um das Mädchen gekümmert. An den drei Tattagen saß es in dessen Wohnzimmer neben ihm auf dem Sofa. Der Mann griff nach dem Kind, zog ihm Hose und Unterhose herunter und streichelte es im Intimbereich. Dann zog er dem Mädchen die Hose wieder hoch, das darauf die Wohnung verließ.

Fall kam über Umwege ins Rollen

Die Ermittlungen waren erst Wochen nach der letzten Tat im Zuge eines anderen Falles ins Rollen gekommen. Ein offenbar psychisch kranker Mann hatte das Mädchen, als es bei seinen Großeltern in der Nordstadt zu Besuch war, auf einem Spielplatz angesprochen und gefragt, ob es mit ihm ein Eis essen wolle. Das Mädchen lehnte ab, lief zur Oma, die die Polizei benachrichtigte. Der Mann, der auch als Exhibitionist in Erscheinung getreten war, ist mittlerweile in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Am Rande der Anhörung durch einen Polizeibeamten zu diesem Fall hatte die Mutter des Mädchens den Kriminalhauptkommissar zur Seite genommen und unter Tränen gesagt, dass da „wohl noch mehr“ sei, ohne konkret zu werden. Knapp drei Wochen später zeigte die Mutter den Vermieter an. Sie wohnt mit ihren Töchtern mittlerweile woanders.