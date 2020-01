Am 5. Juli wurde der Penny-Markt an der Elverdisser Straße in Herford überfallen – und zwar von einem ehemaligen Kassierer. Foto: Moritz Winde

Von Moritz Winde

Herford (WB). Er wollte vor seinen Freunden mit dickem Auto und schicken Klamotten protzen, doch ihm fehlte das Geld: Deshalb hat der ehemalige Penny-Mitarbeiter kurzerhand den Supermarkt an der Elverdisser Straße überfallen . Die Quittung gab es am Donnerstag vor dem Jugendschöffengericht: anderthalb Jahre Haft auf Bewährung, zwei Wochen Arrest.

„Der wirkt gar nicht wie ein Räuber“, bemerkt eine Zuschauerin, als sie den jungen Mann wie das sprichwörtliche Häufchen Elend in sich zusammengesunken auf der Anklagebank sitzen sieht. Und doch: Der 19-Jährige gesteht die ihm zur Last gelegten Taten, die sein Verteidiger Dirk Brüderle als „selten dämlich“ bezeichnet.

Am 5. Juli vergangenen Jahres wird aus dem zuvor unbescholtenen, angehenden Wirtschaftsabiturienten ein Verbrecher. Am frühen Morgen zieht er den zuvor ausgeheckten Plan durch. Um 5.35 Uhr stülpt er sich eine Vendetta-Maske über den Kopf, zückt ein Taschenmesser (Klingenlänge mindestens zehn Zentimeter) und entriegelt die Supermarkt-Schleuse.

Schwierige Flucht mit dem Rad

Als Ex-Mitarbeiter weiß er, wie der Türmechanismus funktioniert. „Ich habe zwei Monate an der Kasse als Aushilfe gearbeitet. Dann wurde mir gekündigt, weil ich zu langsam war“, sagt der 19-Jährige und betont, der Überfall sei keine Rache für den Rauswurf gewesen. Das Motiv war offenbar weitaus profaner: „Ich wollte zum Abiball meines besten Freundes. Dafür brauchte ich aber einen neuen Anzug. Und ich wollte mir ein Auto leihen, mit dem ich meine Leute chauffieren konnte – am liebsten Mercedes oder VW.“ Weil er seinen Vater nicht anbetteln wollte – „das wäre nicht gut angekommen“ – entschied er sich für die schwere räuberische Erpressung.

Der stellvertretende Filialleiter sagt im Zeugenstand: „Ich dachte, meine Kollegin kommt zum Dienst. Doch dann kam jemand mit Maske und Stichwaffe auf mich zugelaufen, der Geld gefordert hat.“ Der 24-Jährige wird gezwungen, im Büro den Tresor und die vier Kassen zu leeren. Neben Scheinen verstaut der Räuber außerdem 2000 Euro in Zwei-Euro-Münzen in seinem Turnbeutel – insgesamt 3200 Euro. Mit den Worten „Verzeih mir“ verabschiedet sich der Deutsch-Afghane und flüchtet per Rad in Richtung Innenstadt.

Allerdings hat er wohl nicht damit gerechnet, wie schwer so viel Hartgeld ist. „Ich kam nicht richtig voran. Deshalb habe ich die Kassetten einfach ins Gebüsch geworfen. Ich wusste, ich hatte genügend Scheine.“ Der Filialleiter hat den Überfall relativ gut überstanden. Er sei nur etwas schreckhafter und vorsichtiger geworden.

Beute nicht wieder aufgetaucht

Um Spuren zu verwischen, verbrennt der 19-Jährige seine Kleidung am Ahmser Sportplatz. Doch schon am Mittag bekommt der Herforder Besuch von der Polizei. Die Ermittler haben leichtes Spiel: In der Woche vor der Tat versucht sich der Angeklagte im Supermarkt einschließen zu lassen, wird jedoch immer entdeckt. Beamte finden das Penny-Geld in der Sofaritze. Er räumt den Überfall sofort ein.

Damit jedoch nicht genug: Um den Schaden wieder gut zu machen, begeht der junge Mann die nächsten Straftaten. Er bietet bei Ebay-Kleinanzeigen Smartphones an, kassiert das Geld, verschickt die Ware aber nicht. Diese drei Betrugsfälle fließen mit ins Urteil ein. Die Staatsanwältin spricht von Naivität einerseits, krimineller Energie andererseits.

Übrigens: Die 2000 Euro aus dem Gebüsch sind bis heute nicht gefunden worden.