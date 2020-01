Worte aus dem Lippischen Platt: Bis zum 9. Februar stellt Christa Niestrath in der Galerie Kiosk 24 aus. Foto: Hartmut Horstmann

Herford (WB/man). Zu einer Zeitreise lädt die Detmolder Künstlerin Christa Niestrath in der Schaufenstergalerie Kiosk 24 ein. Auf den Boden hat sie kleine Leinwände mit Vokabeln aus dem Lippischen Platt gelegt.

Und an der Wand der Galerie an der Radewiger Straße hängen zwei Bahnen mit Sätzen, die in Handschrift beziehungsweise Sütterlin verfasst worden sind.

Die Kunst der Erinnerung

„Verlorene Worte“ ist der Titel der Ausstellung, die an diesem Samstag um 11 Uhr eröffnet wird. Teilnehmen wird Werner Zahn vom Lippischen Heimatbund. Denkt man an die Plattdeutsche Sprache, liegt der Titel „Verlorene Worte“ nahe.

Die 71-jährige Künstlerin, die in Detmold aufgewachsen ist, kann sich noch gut an den Sprachwechsel in ihrer eigenen Familie erinnern: „Meine Großeltern haben platt gesprochen, meine Eltern wollten, dass Hochdeutsch gesprochen wird.“

Ihren künstlerischen Ansatz bezeichnet Christa Niestrath als die „Beschäftigung mit Erinnerungen“. Dies bleibt nicht auf das Bewahren des Plattdeutschen beschränkt. Aber wenn die Detmolderin erfährt, dass junge Menschen wieder Kurse für Plattdeutsch besuchen, erfüllt sie das mit Genugtuung: „Ist doch schön.“

Handschrift gerät aus der Mode

Ebenfalls für die meisten Menschen kaum noch lesbar sei die Sütterlinschrift, sagt sie. Daher passe sie zu den verlorenen Worten. Und auch die Handschrift gerät aus der Mode. „Wann haben Sie zum letzten Mal eine Postkarte bekommen?“, fragt die Künstlerin. Die meiste Kommunikation laufe heute übers Internet oder über WhatsApp. Die Ausstellung ist bis zum 9. Februar zu sehen.