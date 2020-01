Beim Dinner-Krimi wird scharf geschossen: „Das große Halali“ heißt das Stück, das am Mittwoch im Restaurant Am Osterfeuer gezeigt wird. Zwischen Vier-Gang-Menü werden die Gäste zu Ermittlern. Wer ist der Mörder?

Herford (WB). In Hansi Dunkers Restaurant Am Osterfeuer (Hellerweg 35 in Herford) wird wieder gemordet – und zwar am Mittwoch, 22. Januar, ab 19.30 Uhr. „Das große Halali“ heißt das Dinner-Krimi-Stück.