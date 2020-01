Freie Fahrt ist ab kommendem Montag auf diesem Teilstück der Salzufler Straße am Bergertor. Foto: Ralf Meistes

Von Ralf Meistes

Nur über die Wiesestraße erreichbar

Die ELAN-Tankstelle könne in dieser Zeit weiterhin von der Kastanienallee aus erreicht werden. Die Umleitungsstrecken für den neuen Bauabschnitt verlaufen wie zuvor über die Stadtholzstraße und die Kastanienallee. Die Anwohner der Katzbachstraße und der Leipziger Straße können ihre Grundstücke in der Bauzeit lediglich von der Wiesestraße aus erreichen.

Die Zufahrt von der Salzufler Straße aus ist in beiden Fällen nicht möglich. „Hierfür werden die Pömpel an der Katzbachstraße entfernt und die Einbahnstraßenregelung der Leipziger Straße wird aufgehoben“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Herford.

Freie Fahrt zum Edeka-Markt ab dem 10. Februar

Noch etwas mehr gedulden müssen sich die Anwohner entlang des anderen Bauabschnittes von der Brunnenstraße bis zum Kreuzungsbereich Bauvereinstraße. Insofern die Witterung es zulässt, sollen für dieses Teilstück die Arbeiten bis zum 7. Februar abgeschlossen sein. „Wir gehen davon aus, dass ab dem 10. Februar Autofahrer aus Richtung Bad Salzuflen oder von der Bauvereinstraße kommend direkt auch wieder den Edeka-Markt ansteuern können“, sagte Ordnungsamtsleiter Lothar Sobek auf Anfrage dieser Zeitung.

Umweg über Ernstmeierstraße

Derzeit müssen Autofahrer den Umweg über die Brunnenstraße und die Ernstmeierstraße oder über die Wiesestraße, Straße Am Stadion und Ernstmeierstraße nehmen, um rückseitig auf den Edeka-Parkplatz zu gelangen.

Ab dem 10. Februar wird nach Aussage von Lothar Sobek ein weiterer Teilbereich für die Sanierung der Salzufler Straße gesperrt. Dieser verläuft dann von der Bauvereinstraße bis zur Hälfte der Zufahrt zur Gesamtschule Friedenstal. „Wir werden die Zufahrt natürlich nicht ganz schließen können, deshalb wird es für diesen Bauabschnitt nur eine halbseitige Sperrung der Zufahrt geben“, erklärte Sobek.