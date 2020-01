Der erfolgreichste Blitzer steht an der B61 in Herford. Foto: Moritz Winde

Von Moritz Winde

Herford (WB). Der Goldesel des Kreises steht im Herforder Füllenbruch. Im letzten Jahr hat die Säule pro Tag im Durchschnitt 46,7 Mal ausgelöst – kein anderer Blitzer war so „erfolgreich“. Doch die Säule an der B61 schwächelt.

2018 waren es 21 Prozent mehr. Insgesamt ist das „Geschäft“ mit den teuren Fotos deutlich weniger geworden.

Nur noch Attrappe: Der Starenkasten an der Mindener Straße gegenüber dem Klärwerk. Foto: Moritz Winde

Das geht aus der offiziellen Statistik hervor. Die Gesamteinnahmen belaufen sich zwar immer noch auf 2.631.997 Millionen Euro. Doch das ist weitaus schwächer als im Jahr zuvor (3.195.429 Euro). In das Ergebnis fließen stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachungen sowie sonstige Ordnungswidrigkeiten wie Handynutzung oder Gurtanschnallpflicht mit ein.

Etwas mehr als die Hälfte (26.514) aller 51.403 Regelwidrigkeiten gehen auf das Konto der 13 festen Radarfallen. Zwei Starenkästen sind übrigens nur noch Attrappe, der in Herford gegenüber dem Klärwerk sowie der in Löhne an der Löhner Straße. 2018 lösten die Anlagen 33.803 Mal aus, im abgelaufenen Jahr war es nur noch 26.514 Mal (Minus 22 Prozent).

Der zweitbeste Blitzer steht in Hiddenhausen an der B239. Foto: Moritz Winde

Für die schwankenden Zahlen könne es verschiedene Gründe geben, sagt Volker Barrmeyer, Chef des Straßenverkehrsamtes. „Technische Ausfälle, unterschiedliche Einsatzorte der Kameras, andere Verkehrsströme aufgrund von Baustellen und Verhaltensänderungen der Autofahrer.“

Der Behördenleiter stellt klar, dass generell nur dort geblitzt werde, wo zu schell gefahren werde. „Das wird vorher von uns überprüft. Die Unfallkommission entscheidet dann, wo ein Blitzer installiert wird.“ Derzeit seien keine neuen Standorte im Kreis Herford geplant.

Jedes Knöllchen hat im Mittel 51,18 Euro in die Kasse von Kämmerer Markus Altenhöner gespült. Auf das Blitzer-Ergebnis angesprochen gibt sich der Dezernent zwiegespalten. „Es freut mich natürlich, dass sich immer mehr Leute an die Verkehrsregeln halten. Am liebsten wäre mir sogar, wir hätten gar keine Einnahmen. Aus Finanzsicht ist das eine andere Geschichte.“

Der Ertrag aus den Verkehrsverstößen macht übrigens nur einen Bruchteil im 310-Millionen-Euro-Haushalt aus – nämlich 0,85 Prozent.