Alexander Ort zeigt, dass das umgedrehte Iggy-Pop-Porträt ein kleines Monster enthält. Mike Tyson zählte zu den Helden der Jugend, das Gesicht des Mannes (links) entdeckte er in einer Zeitschrift. 17 Bilder sind im HudL zu sehen. Foto: Jantien Stelte

Von Hartmut Horstmann

Geboren in Kasachstan

Der Gitarrist Jimi Hendrix, der schielt, der Sänger Iggy Pop, der die Zunge rausstreckt, die Malerin Frida Kahlo, der Boxer Mike Tyson: Alexander Ort bevorzugt Charaktergesichter, in denen das Leben seine Spuren hinterlassen hat.

Oft sind es Personen, die in der Populärkultur eine große Rolle spielen oder gespielt haben – für den Acrylmaler vielleicht auch ein Weg, sich einer ihm einst fremden Kultur anzunähern. Denn der 45-Jährge, der sein Geld als Zahntechniker verdient, stammt aus Kasachstan. 1993 kam er nach Deutschland und wurde schnell und dauerhaft in Löhne heimisch.

Helden der Popkultur

Bereits als Elfjähriger hat Ort eine Jugendkunstschule besucht. Als er nach Deutschland kam, gab es für ihn erst einmal Wichtigeres als Kunst. Ort erinnert sich vor allem an die Sprachbarriere, die das Fußfassen in einer neuen Welt zusätzlich erschwerte.

Ab und zu entstanden in den ersten Deutschland-Jahren noch Bilder – aber sie waren die Ausnahme. Dann kam der große Flash in Person von Sebastian Krüger. Alexander Ort sah in Barsinghausen eine Ausstellung von ihm und war fasziniert. Wer im Internet den Namen Sebastian Krüger eingibt, stößt auf viele Helden der Popkultur. Vor allem die Musiker der Rolling Stones mit ihren vom Leben gezeichneten Furchen-Gesichtern haben es ihm angetan.

Alexander Ort erhielt durch die Ausstellung einen Kick, Gleiches zu versuchen. Die Entdeckung der Porträtkunst sieht er für sich vor allem als Herausforderung. Einfach nur aufgreifen, was andere vorher gemacht haben, funktioniert nicht: Jedes einzelne Gesicht will neu gemalt werden.

Mike Tyson war ein Held

Ein Gesicht müsse ihn anlächeln, sagt der 45-Jährige über die Auswahl der Motive. Wobei „Anlächeln“ eher im übertragenen Sinne gemeint ist, denn lächeln tun die gemalten Helden eher selten.

Eine entscheidende Rolle spielt das Biographische. Mike Tyson zum Beispiel gehörte zu den Jugendhelden des Löhners: „Er war ein sehr guter Boxer“. Wer sich für Kampfsport interessierte kam an Iron Mike nicht vorbei. Ein Boxer, dessen Leben viele Facetten hat – Gefängnisaufenthalt inbegriffen.

Einen Legendenstatus hat auch der Motörhead-Gitarrist Lemmy inne. Er finde diese Art von Heavy Metal interessant, sagt Alexander Ort. Und dann wäre da noch Iggy Pop, dessen umgedrehter Porträt-Kopf an ein kleines Monster denken lässt. Die Welt ist manchmal wild und verrückt.

Die Ausstellung im HudL ist noch bis zum 13. Februar zu sehen.