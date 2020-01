Herford/Vlotho (WB). Die Polizei hat bei einer Wohnungsdurchsuchung im Dezember in Vlotho Diebesgut aus Einbruchsdiebstählen gefunden. Jetzt bitten die Ermittler um die Mithilfe der Bevölkerung: Bei einigen Gegenständen ist noch nicht klar, wem sie eigentlich gehören.

Nach dem Zusammenführen von Ermittlungsergebnissen konnte die Polizei „den Unterschlupf einer Einbrecherbande in Vlotho durchsuchen“, teilt sie mit. Die Kripobeamten stießen in der Wohnung dann nur noch auf die zurückgelassenen Gegenstände, die dort offensichtlich deponiert gewesen seien. Es habe sich um eine umfangreiche Menge an Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro gehandelt.

In der vergangenen Woche bekamen bereits mehrere Besitzer Schmuck, Lautsprecher, Uhren, Ringe und Wertgegenstände wieder zurück, die ihnen bei Einbrüchen gestohlen worden waren. Doch bei manchen Sachen ist die Zuordnung noch unklar. Dazu gehören weitere Uhren und Schmuck, aber auch ein Sparschwein, ein Grabengel, eine Briefmarke und eine Sonnenbrille.

Diebesgut in Vlotho sichergestellt Fotostrecke



Wem gehören diese Wertgegenstände? Wer weiß etwas darüber? Die Polizei bittet Zeugen, sich an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221/8880 zu wenden.