Zwischen 800 und 900 Gäste hörten sich die Rede von Armin Laschet an.

Von Ralf Meistes

Herford (WB). Zwischen 800 und 900 Gäste waren am vergangenen Samstag in den Stadtpark Schützenhof gekommen, um beim Neujahrsempfang der CDU im Kreis Herford die Rede von Ministerpräsident Armin Laschet zu hören . Einer, der nicht rein durfte, war Jürgen Josting. „Dabei hatte ich eine Einladung“, schreibt der Mann, der als unabhängiger Kandidat in das Rennen um das Amt des Bürgermeisters gehen möchte, auf Facebook.