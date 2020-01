In der Unterführung des Bahnhofs attackierten zwei Männer einen 22-Jährigen. Foto: Moritz Winde

Herford (WB). Raubüberfall am Herforder Bahnhof: Am Freitag, gegen 22.30 Uhr, haben zwei Männer einen 20-Jährigen an der Unterführung des Bahnhofs attackiert. Der junge Gütersloher war auf dem Rückweg einer Diskothek, als ihn die Unbekannte ansprachen.