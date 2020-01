Aktuell gibt es in Herford 2700 Kitaplätze. Das reicht nicht. Die Stadt will deshalb auch in den kommenden Jahren in den Ausbau investieren. Umstritten sind die Standorte der Familienzentren. Sie seien nicht immer richtig gewählt, meint die Verwaltung. Foto: Raske

Von Bernd Bexte

„Wir geben viel Geld für Kita-Betreuung aus“, lobt Bürgermeister Tim Kähler (SPD) seine eigene Politik. „Das ist die beste Investition in die Zukunft.“ Die Zahlen geben ihm Recht: Bis zum Ende des nächsten Kindergartenjahres wird es in Herford knapp 300 Kitaplätze mehr geben als 2015/16. Sieben Standorte wurden/werden dazu erweitert oder neu geschaffen. Nur: Laut Prognosen wird der Fehlbedarf von 100 Plätzen bestehen bleiben, vorrangig im U-3-Bereich. Und deshalb soll der Ausbau auch nach 2021 weitergehen: Geprüft wird ein Ausbau am Westring, in Stedefreund, auf dem Hammersmith-Areal und am Bernhard-Heising-Haus.

Ganztagsplätze begehrt

Kähler verspricht: „Trotz dieses rechnerischen Fehlbedarfs muss kein Kind zu Hause bleiben.“ Einen wesentlichen Grund für die steigende Nachfrage nennt Beigeordnete Birgit Froese-Kindermann: „Die aufwendigere Betreuung der unter Dreijährigen fordert mehr Kapazitäten als noch vor zehn Jahren.“ Damals lag die U-3-Quote bei 20 bis 25 Prozent. „Jetzt sind wir bei mehr als 40 Prozent.“ Zudem hätten die meisten Kinder mittlerweile einen Ganztagsplatz (45 Wochenstunden). Insgesamt gibt es in Herford etwa 2700 Kitaplätze.

90 Prozent der Elternwünsche bei der Anmeldung zur Kita könnten berücksichtigt werden, stellt Kähler heraus. „Das ist eine beeindruckende Zahl.“ Auch die neue Online-Anmeldung werde gut angenommen. Der Bürgermeister verteidigt bei einem Pressegespräch erneut die Kitagebühren-Reform, die eine spürbare Erhöhung für Besserverdiener mit sich brachte. „Das war vertretbar.“

Standortdiskussion über Familienzentren

Zum Beleg, dass die Stadt die zahlenden Eltern nicht über Gebühr belaste, verweist er auf zwei Zahlen: 2018, vor der Gebührenänderung, habe die Stadt 2,25 Millionen Euro von den Eltern eingenommen, 2019 mit 2,36 Millionen nur unwesentlich mehr. Zudem sei das zweite Kind jetzt beitragsfrei und ab dem Sommer gebe es zwei gebührenfreie Jahre. Die Kibiz-Reform Landes bedeute für die Stadt Mehrausgaben. Ihr Beitrag (nominell ein Drittel der Gesamtkosten) steige um 800.000 Euro auf 12,5 Millionen Euro.

Heftige Diskussionen könnte die von der Verwaltung geplante Neuordnung der ein Dutzend an Kitas angegliederten Familienzentren auslösen: Da zu wenige von ihnen in sozialen Brennpunkten lägen, plant die Stadt, in Gesprächen mit den Trägern mögliche Standortwechsel zu erörtern. Bedarf gebe es vor allem im Friedenstal und in der Nordstadt. Der Jugendhilfeausschuss wird sich am Montag mit dem Thema befassen.