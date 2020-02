Von Moritz Winde

Geschäftsführer Dirk Große-Wortmann sagt: „Timo Hinkelmann ist für uns ein idealer Partner. Er ist ein markanter Typ, hat einen hohen Wiedererkennungswert.“ Hinkelmanns Popularität – und seine Fähigkeiten rund um Küche, Kochen und Lebensmittel – will das Handelsunternehmen für sich nutzen.

Er werde in den 25 Marktkauf-Häusern zwischen der polnischen und der holländischen Grenze zu sehen sein. Schwerpunkt der Kampagne sei die Präsentation von Rezepten. In der nächsten Woche sollen die Aufnahmen gemacht werden, das Fotoshooting ist in Löhne.

Timo Hinkelmann sagt, für ihn sei die Zusammenarbeit mit Marktkauf „eine große Nummer“. „Ich freue mich, dass das geklappt hat.“ Nach seinem Bronzeplatz bei der SAT1-Kochshow „The Taste“ 2014 ist der Mann mit den vielen Tattoos zu einem gefragten Werbegesicht geworden.

Konditor in der Küche

Er hat eine eigene Produktlinie beim Geflügelproduzenten Wiesenhof und wirbt für den Küchengerätefabrikanten Bikitchen sowie für Risso (Vandemoortele), Hersteller von hochwertigen Fetten.

Weil er in vielen Töpfen rührt, hat Hinkelmann nicht mehr allzu viel Zeit für sein „Baby“, das Restaurant Quartier Lounge am Gänsemarkt. Dort hat er einen neuen Küchenchef installiert. Marian Turk hat als Koch schon für ein Sterne-Lokal in der Eiffel, auf einem Bio-Bauernhof in Schweden und für eine Bad Oeynhausener Reha-Klinik gearbeitet.

Steckenpferd des 38-Jährigen ist neben vegetarischer/veganer Küche – es gibt einige neue Gerichte – die Welt der Nachspeisen. Als Pâtissier ist er quasi der Konditor in der Küche. „Ich habe unter Timo bereits meine Ausbildung gemacht. Jetzt schließt sich für mich der Kreis“, sagt Turk. Sein Vorgänger, Linh-Khan Ho, wird übrigens Küchenchef in Lars Uhlens „Wohnzimmer“ (ehemals Schiller).