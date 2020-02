Von Hartmut Horstmann

Herford (WB). Werner Kuhn lässt sich den Zuckerkuchen schmecken – endlich wieder! Denn nach einigen Monaten Unterbrechung bietet die Caritas wieder ihren Kaffeekreis in der Clarenstraße an. Das Senioren-Kaffeetrinken ist Teil eines Programms, das die Caritas wieder in vollem Umfang anbietet.