Berlin/Bielefeld/Dortmund (WB/LaRo). Anhänger von Union Berlin haben auf dem Weg zum Fußball-Bundesligaspiel in Dortmund die Toilettenanlage der Rastanlage Brönninghausen an der Autobahn 2 mit Graffitis besprüht. Das teilte die Polizei Dortmund am Samstagabend mit.