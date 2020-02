Von Thomas Meyer

„Ein Trend geht in diesem Jahr zu Verkleidungen, die wirklich aktuellen Filmen entstammen: Der Joker oder sein weiblicher Gegenpart Harley Quinn sind bei den Erwachsenen angesagt, die Elsa aus Disneys ‚Eiskönigin‘ bei den Kindern“, sagte Wolfgang Welscher, Chef des Elferrates.

Zum vierten Mal gastiert der Herforder Karneval im Grün-Gold-Haus. Auf und vor der Bühne sorgen die Cheerleading-Formation „Chili Kitten“ aus Spenge und die „Bonifettis“ aus Eilshausen, die „Altmeister des karnevalistischen Tanzes“, für Stimmung. Erstmalig mit dabei ist das Seniorinas-Kabarett, das mit scharfzüngigen, frechen Parodien die klassische Büttenrede ergänzt.

Nach dem eigentlichen Programm versprechen die Karnevalisten Musik und Tanz bis in den frühen Morgen.

Los geht es am Samstag, 15. Februar, um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Karten für 12 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre gibt es in der Buchhandlung Otto (Foto), den Mitgliedern des Elferrates, in den Pfarrbüros der katholischen Kirchengemeinden, bei Welscher unter Telefon 05221/27332 und per E-Mail unter info@herrlicher-herforder-karneval.de.