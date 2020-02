In Worten, mit Fotografien und Pianoklängen erzählt und spielt Jauernig seine Erlebnisse am Dienstag, 28. Januar, in Herford. In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule nimmt er die Gäste mit auf seine Reise heraus aus der Sinnkrise, hinein in eine neue Verbindung und in die Schönheit des Momentes. Der persönliche Abend »Gedanken verloren, unthinking« beginnt um 19 Uhr in der VHS am Münsterkirchplatz 1, eine Abendkasse wird eingerichtet. Den Abschluss bildet eine ausführlichen Fragerunde.

Weiterführende Informationen sind im Netz zu finden.