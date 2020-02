Hier wird ein Neubau in Holzständerbauweise errichtet. Foto: Ralf Meistes

Herford (WB/ram). Mit großem Gerät waren die Bauarbeiter am Donnerstag in die Waisenhausstraße gekommen, um den Beton für den geplanten Kindergarten samt Jugendzentrum zu gießen.

Am Standort des ehemaligen Jugendzentrums ToTT lässt die Carina Stiftung als Bauherrin und Investorin eine Kita sowie Jugendzentrum und Seniorentreff errichten. Anschließend wird der Gebäudekomplex an den Kirchenkreis Herford vermietet. Der Neubau soll in Holzständerbauweise errichtet werden.