Kommt ein MRT geflogen: Liefertag am Herforder Klinikum.

Herford (WB). Anliefern ließ es sich nur über das Dach des Klinikums Herford: Während der Umbauarbeiten in der Klinik für diagnostische und interventionelle Radiologoe und Neuroradiologie ist das neue 3-Tesla-MRT-Gerät eingetroffen.

Über neun Tonnen schwer ist dieser Magnetresonanztomograph (MRT), der ab dem 1. Mai im Klinikum Herford seinen Dienst verrichten soll. Mit seiner Hilfe werden Strukturen und Funktionen des Gewebes und der Organe darstellbar.

„Obwohl er in gewisser Weise ein Alleskönner ist, liegt ein Schwerpunkt des MRT in der Bildgebung von Gehirn und Rückenmark, der inneren Organe, aber auch in der Darstellung von Muskeln oder Gelenken. Mittlerweile können sogar Organe, die sich bewegen, etwa das schlagende Herz, auf Bilder gebannt werden“, erklärt Chefarzt Dr. Alexander Petrovitch. „Durch seine höhere Magnetfeldstärke ermöglicht das Gerät die Erstellung hochauflösender Bilder zur optimalen Darstellung auch kleinerer Veränderungen.“

Freuen sich über das Eintreffen des neuen MRT (von links): Dr. Alexander Petrovitch, Chefarzt der Klinik für diagnostische und interventionelle Radiologie und Neuroradiologie; Peter Hutmacher, Vorstandssprecher; Sarah Isabell Kauch, Leitende MTRA; Nico Lüngen, Projektleitung Bauwesen. Freuen sich über das Eintreffen des neuen MRT (von links): Dr. Alexander Petrovitch, Chefarzt der Klinik für diagnostische und interventionelle Radiologie und Neuroradiologie; Peter Hutmacher, Vorstandssprecher; Sarah Isabell Kauch, Leitende MTRA; Nico Lüngen, Projektleitung Bauwesen.

Durch die 70 Zentimeter große Röhrenöffnung soll der 3-Tesla-MRT besonders für Patienten mit Angst in engen Räumen oder für übergewichtige Patienten geeignet sein. „Zudem nehmen die Scans weniger Zeit in Anspruch, sodass den Patienten das Stillliegen über eine längere Dauer erspart werden kann“, teilt das Team des Klinikums mit. Auch die Geräuschbelastung sei um bis zu 90 Prozent reduziert.